Астрономы изучили последствия сближения Солнца с соседней звездой

Одна из ближайших к нам звездных систем – пара, состоящая из коричневого и красного карликов, вращающихся друг к другу чуть ближе, чем Земля к Солнцу, и находящихся примерно в 20 световых годах. Однако не так давно эта двойная система, названная по имени описавшего ее астронома «Звездой Шольца», была нашей тесной соседкой. Около 70 тыс. лет назад она подходила к Солнцу так близко, как ни одна другая известная звезда, хотя, видимо, были и другие сближения.

Тогда же расстояние до Звезды Шольца было всего 0,8 световых года, или 52 тыс. астрономических единиц (радиусов земной орбиты). Система слишком тускла, и наши далекие предки вряд ли видели впечатляющие восходы, хотя могли замечать новую красную звезду, появившуюся на небе. Основная звезда системы имеет массу во много раз меньше Солнца, лишь около 86 масс Юпитера. Однако ее притяжение повлияло на Солнечную систему – этому посвящено сообщение испанских астрофизиков, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Naked Science.

Ученые отметили, что в период сближения звезда должна была достигать облака Оорта. Эта гипотетическая область простирается до 100 тыс. а. е. от Солнца, здесь скапливаются малые ледяные тела, иногда посещающие нас в виде комет. Гравитация Звезды Шольца должна повлиять на траектории этих тел, и чтобы проверить эту гипотезу, авторы проанализировали движение 340 объектов внешней Солнечной системы с «подозрительными», гиперболическими (V-образными), а не эллиптическими орбитами.

Расчеты показали, что некоторые из них вполне могут вести происхождение от Звезды Шольца, которая около 70 тыс. лет назад «обменялась» с нашей системой веществом. «В принципе, можно было бы ожидать, что эти тела распределены в пространстве равномерно, тем более если все они происходят из облака Оорта, – говорит один из авторов работы. – Однако мы нашли совершенно другое: статистически значимое скопление». Радиант – источник малых тел – относится к созвездию Близнецов, как и Звезда Шольца.

Стоит добавить, что, по существующим оценкам, подобные тесные сближения Солнца с соседними звездами должны происходить каждые 100–200 тыс. лет. Судя по всему, они могут обеспечивать распространение материалов из одной звездной системы в другую, а вместе с ними, возможно, и распространять «зародыши» жизни.