Космические апараты NASA теперь могут включать в себя космические аппараты, оснащенные плутонием
NASA дает ученым больше возможностей для того, чтобы управлять новыми космическими аппаратами.
Исследователи, предлагающие идеи космического корабля для программы NASA Discovery — инициативы по разработке космических полетов, которые обычно стоят менее полумиллиарда долларов, позволят включить в конструкции своих автомобилей особый вид радиоактивной батареи. И это потенциально позволит этим миссиям получить больше данных и углубиться в космос.
В предложения теперь можно включить тип энергосистемы, известный как радиоизотопные термоэлектрические генераторы или РИТЭГ. Эти генераторы питаются от радиоактивного материала — типа металла, называемого плутонием-238.
Металл естественным образом затухает со временем, создавая тепло, которое затем преобразуется в электрическую энергию.
NASA использует RTG для питания некоторых своих космических аппаратов с 1960-х годов.
Однако было запрещено использование этих систем в предстоящих предложениях по программе Discovery. У Соединенных Штатов было очень ограниченное количество плутония-238.
Теперь кажется, что у США есть достаточно материала, чтобы сэкономить на программе.
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