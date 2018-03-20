Космические апараты NASA теперь могут включать в себя космические аппараты, оснащенные плутонием

NASA дает ученым больше возможностей для того, чтобы управлять новыми космическими аппаратами.

Исследователи, предлагающие идеи космического корабля для программы NASA Discovery — инициативы по разработке космических полетов, которые обычно стоят менее полумиллиарда долларов, позволят включить в конструкции своих автомобилей особый вид радиоактивной батареи. И это потенциально позволит этим миссиям получить больше данных и углубиться в космос.

В предложения теперь можно включить тип энергосистемы, известный как радиоизотопные термоэлектрические генераторы или РИТЭГ. Эти генераторы питаются от радиоактивного материала — типа металла, называемого плутонием-238.

Металл естественным образом затухает со временем, создавая тепло, которое затем преобразуется в электрическую энергию.

NASA использует RTG для питания некоторых своих космических аппаратов с 1960-х годов.

Однако было запрещено использование этих систем в предстоящих предложениях по программе Discovery. У Соединенных Штатов было очень ограниченное количество плутония-238.