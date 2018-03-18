На Марсе есть драгоценные металлы

Ученые заявили о находке на Марсе драгоценностей. Эти ископаемые указывают на ещё одно важное обстоятельство. Скорее всего ценные металлы появились в результате столкновения планеты с каким-либо другим космическим объектом, информирует supreme2.ru.

Драгоценные металлы имеются в ядре Марса. Они туда попали вследствие аккреции — увеличения массы тела за счет других объектов. У Марса такой прирост составляет 0,8 процентов. Чтобы Красная планета нарастила такую массу, она должна была столкнуться с объектом в 1,2 километра длиной. Скорее всего, это и произошло в прошлом.

На Марсе имеются золото, платина, иридий и другие дорогие металлы. Они стоят очень много, при этом недостаточно распространены на Земле. За них приходится практически воевать. Специалисты считают, что целесообразно добыватьэти ископаемые на Марсе. Там их много, так что должно хватить на всех.