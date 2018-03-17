Уже к концу нынешнего века от Гренландского ледяного щита может ничего не остаться

Уже к концу нынешнего века от Гренландского ледяного щита может ничего не остаться

О том, что глобальное потепление провоцирует таяние вечной мерзлоты, ученые говорят уже давно. Но недавно они смогли сделать выводы, что процесс продвигается намного быстрее, чем все думали раньше. В частности, специалистами из Кембриджа было заявлено, что уже к концу нынешнего столетия Гренландского ледяного щита не станет. Он просто растает, информирует supreme2.ru.

Ученые отмечают, что гренландский ледник ежедневно теряет миллиард тонн воды. Она вся идет в Мировой океан, которые ежегодно увеличивается в объемах. Казалось бы незначительное миллиметровое увеличение уровня воды на планете не принесет с собой вреда. Но на самом деле все не так просто.

Почему же Гренландский щит тает с такой скоростью? Оказалось, что его греют озера, которые наполняются теплыми течениями. Из-за них лед начинает таять быстрее на 400 процентов. Каким-то образом остановить этот процесс невозможно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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