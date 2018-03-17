NASA хочет, чтобы вы «проверяли» небо

NASA хочет, чтобы вы «проверяли» небо

NASA просит людей фотографировать небо и делиться снимками с космическим агентством через приложение.

Новый проект необходим для проверки данных шести приборов наблюдения планеты Земля на разных спутниках.

Инструменты являются частью проекта под названием «Облака» и «Солнечная энергетическая система Земли» (CERES), цель которого лучше понять, какие роли облака играют в глобальном изменении климата.

Однако их иногда очень трудно идентифицировать с высоты. Вот почему спутниковые наблюдения нужно сравнивать с наблюдениями с Земли.

Если вы хотите принять участие, то самый простой способ — загрузить приложение GLOBE Observer. Оно дает пошаговые инструкции для отправки ваших фотографий.

Изменение сезонов с зимы на лето может быть очень «бурным». И НАСА необходимо дважды проверить данные с одного конкретного инструмента CERES, который был запущен в ноябре 2017 года.

Вы можете до пятнадцатого апреля подавать через приложение до десяти облачных фотографий в день.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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