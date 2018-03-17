Ученые рассказали, какую опасность в себе таит космическая радиация
О том, что радиация опасна, знают все. Но в большинстве случаев люди думают о той радиации, которая встречается им на Земле. Она же идет из космоса, соответственно за пределами нашей атмосферы ее намного больше. Это создает серьезную проблему не только для людей, но и для техники. Некоторые ученые уже сейчас говорят, что если человечество хочет покорить Луну и Марс, то ему придется найти средства защиты от космической радиации, информирует supreme2.ru.
Ученые предполагают, что в космосе у людей может развиться лучевая болезнь. Также может появиться рак, повреждения внутренних органов. Эта угроза с каждым годом все опаснее, ведь солнечная активность растет. Это значит, что увеличивается и облучение. Если дело так пойдет и дальше, возможно, человечеству придется забыть о межпланетных путешествиях.
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16.03.2018 22:46