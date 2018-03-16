В Австралии оштрафовали мужчину-биохакера за вживление в руку чипа с проездной карты
В Австралии мужчина был оштрафован на 220 долларов (120 фунтов стерлингов, 170 долларов США) за снятие чипа с проездной карты и вживление его в руку. Он также должен заплатить 1000 долларов США в качестве расходов.
Дело было возбуждено транспортным органом Нового Южного Уэльса, который выпускает бесконтактную карту Opal.
Некий гражданин был задержан в поездке без билета, хотя тариф был на чипе внутри его руки. Он все еще мог быть отсканированным считывателями карт.
В своем последнем сообщении в Facebook он попросил сторонников «пожелать ему удачи», когда он столкнулся с судом. Он признал обвинение.
Biohackers или bodyhackers — это люди, которые изменяют свои тела, вкладывая в них чипы, магниты и другие технологии.
Чип в Opal-карте задержанный имплантировал себе как обычный пирсинг.
«Скорее всего, не пробуйте это дома, если вы не знаете, что делаете», — порекомендовал он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.