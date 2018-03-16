В Австралии оштрафовали мужчину-биохакера за вживление в руку чипа с проездной карты

В Австралии мужчина был оштрафован на 220 долларов (120 фунтов стерлингов, 170 долларов США) за снятие чипа с проездной карты и вживление его в руку. Он также должен заплатить 1000 долларов США в качестве расходов.

Дело было возбуждено транспортным органом Нового Южного Уэльса, который выпускает бесконтактную карту Opal.

Некий гражданин был задержан в поездке без билета, хотя тариф был на чипе внутри его руки. Он все еще мог быть отсканированным считывателями карт.

В своем последнем сообщении в Facebook он попросил сторонников «пожелать ему удачи», когда он столкнулся с судом. Он признал обвинение.

Biohackers или bodyhackers — это люди, которые изменяют свои тела, вкладывая в них чипы, магниты и другие технологии.

Чип в Opal-карте задержанный имплантировал себе как обычный пирсинг.

«Скорее всего, не пробуйте это дома, если вы не знаете, что делаете», — порекомендовал он.