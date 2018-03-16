Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
Международная группа ученых выяснила происхождение вытянутых черепов, найденных в Германии. Возраст этих останков составляет почти полторы тысячи лет.
Заостренные черепа, вероятно, принадлежали невестам с юга Европы, пишет Live Science.
Швейцарские, немецкие и британские исследователи под руководством Иоахима Бюргера из Майнцского университета изучили ДНК, выделенную из останков 36 человек, живших в конце V-начале VI веков на территории современной Баварии. У 14 из них (все женщины) были удлиненные черепа.
Оказалось, что большинство женщин с деформированными черепами генетически были похожи на современных жителей Болгарии и Румынии, а одна из них генетически была похожа на жителей Центральной Азии и на 20 процентов соответствовала ДНК жителей Восточной Азии. В то же время древние жители Баварии с обычной формой черепа происходили из Северной или Центральной Европы.
Любопытно, что похоронены они были вместе с местными жителями, и особых погребальных обрядов для них, по всей видимости, не проводилось. По мнению ученых, черепа этим женщинам вытягивали намеренно, чтобы подчеркнуть их благородное происхождение и богатство. Возможной целью, с которой женщины попадали из одной части Европы в другую, исследователи называют династические браки между племенами.
По мнению исследователей, полученные результаты подтверждают гипотезу о миграции древних европейцев, а не только их культуры. Предположительно, представители племени баваров поддерживали отношения с жителями юго-восточной Европы, жившими в среднем и нижнем течении Дуная.
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16.03.2018 10:47