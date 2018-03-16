Украинский стартап обучает нейросеть заранее выявлять проблемы с сетчаткой глаза

Как рассказал редакции CEO проекта Куропятник, предварительные работы по нему велись еще в 2016 году, но сам проект был запущен в апреле 2017 года. «К этому сроку мы завершили перенос данных, определились с архитектурой, техническими компонентами. Мы официально владеем деперсонализированной базой данных ОКТ-сканов сетчатки и зрительного нерва, в нашей базе более 2,5 млн сканов, сделанных за период времени с 2005 до 2017, на сегодня это одна из наибольших клинических баз данных в индустрии», — рассказывает он. , пишут AIN.UA

Сейчас, по словам команды, уже завершена разработка MVP двух основных сервисов — веб-платформы и мобильного приложения. Работают они так. В случае с сайтом, пользователь может загрузить туда скан сетчатки и получить описание диагноза с определенным уровнем достоверности. В мобильном приложении пользователь может навести камеру смартфона на скан сетчатки на мониторе (или на бумаге) и получить диагноз. Веб-решение пока работает лучше. Сейчас команда также работает над приложением для Microsoft HoloLens.

«Наши алгоритмы определяют нормальное состояние сетчатки (Normal Retina) и еще несколько заболеваний (Dry AMD, Drusen and Dry AMD Geograpic Atrophy) со средней аккуратностью более 96%. Разделение между «норма» и «патология» — выше 98%. В целом наш алгоритм разработан для определения стадий глаукомы, возрастной макуло-дистрофии и диабетической ретинопатии», — рассказывает CEO проекта.

До конца марта стартап планирует запустить демо веб-платформы, чтобы врачи могли опробовать продукт. Также команда планирует расширять базу на основе данных офтальмологического диагностического центра, дозакупить диагностическое оборудование. По словам основателей, стартап заключил партнерство с The Univercity of Chicago Medicine, Department of Ophthalmology and Visual Science для совместных пред-клинических испытаний.

Проект развивается пока на собственные средства основателей, на сегодня в него вложили порядка $500 000. В мае-июне рассчитывают привлечь инвестиции (seed-раунд), ведут переговоры с инвесторами. Команда считает, что этот сервис может заинтересовать не только врачей, но и производителей диагностического оборудования, офтальмологические клиники. Также Altris.ai готовится пройти сертификацию в FDA и выходу на рынок США.


Ольга Карпенко, AIN


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