Стартап из Y Combinator обещает «архивировать» сознание людей. Исход процедуры смертельный

Один из участников программы Y Combinator, стартап Nectome, сделал пользователям очень амбициозное обещание. Команда проекта работает над технологией, которая «позволяет сохранить мозг в мельчайших деталях с использованием высокотехнологического процесса бальзамирования», — сообщает MIT Technology Review. Обещание звучит на грани фантастики и мошенничества, а на самом сайте стартапа у пользователей спрашивают: «Что, если бы мы сказали, что сможем забэкапить ваш мозг?». , пишут AIN.UA

Детали о Netcome станут известны на следующей неделе, когда у участников текущей программы Y Combinator состоится демо-дей для презентации своих проектов. Хотя речи, конечно же, пока не идет о оцифровке мозга или сознания, стартап работает над технологией бальзамирования, которая могла бы сохранить тело неповрежденным на сотни, если не тысячи лет, чтобы в будущем можно было создать компьютерную симуляцию на основе сохраненного таким образом мозга.

Команда стартапа сотрудничает с Эдвардом Бойденом, одним из ведущих нейробиологов в MIT, а недавно они также получили приз в $80 000 за опыты со свиным мозгом, сохранившимся так хорошо, что каждый его синапс можно рассмотреть под микроскопом.

Однако, сервис Netcome предполагает 100% летальность: для процесса требуется свежий мозг, поэтому предполагается подключать смертельно больных пациентов к аппарату искусственного дыхания и кровоснабжения, и понемногу подавать в их кровеносную систему ту смесь активных бальзамирующих веществ, над которыми работает Netcome. В самой компании верят, что их сервис легален: в Калифорнии действует акт End of Life Option Act, который позволяет эвтаназию для смертельно больных пациентов.

Несмотря на то, что нет доказательств тому, что воспоминания могут сохраниться в мертвой ткани мозга, у стартапа уже есть список кандидатов, туда в том числе записался Сэм Альтман, основатель Y Combinator.

«Предполагаю, что мой мозг можно будет загрузить в облако», — утверждает он в комментарии изданию.


Ольга Карпенко, AIN


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