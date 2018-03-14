«Очень важно просто не сдаваться»: украинцы публикуют любимые цитаты Стивена Хокинга в память о нем

Василий Мороз :, пишут AIN.UA

«Моя цель очень проста, я хочу понимать Вселенную, почему она устроенна так, как устроена, и зачем мы здесь».

Андрей Дропшишин :

«Всё предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено».

Алексей Ищенко :

«Я заметил, что даже те люди, которые утверждают, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу».

Николай Рогинец :

«Человеческая раса такая немощная, если сравнивать со Вселенной, что быть инвалидом, не такая уж важная вещь с точки зрения космоса».

Андрей Мурашко :

«Для сломанных компьютеров не существует ни рая, ни жизни после смерти; это сказка для людей, которые боятся темноты».

Дарья Храмцова :

«Человек — единственное животное, которое знает, что его ожидает смерть, и единственное, сомневающееся в ее окончательности».

Алексей Кавицкий :

«Я считаю, что мы достигли точки невозврата. Наша Земля становится для нас слишком мала. Население мира очень активно растет. Мы на пороге самоуничтожения». «Мне сказали, что каждая помещенная в книге формула вдвое уменьшит число покупателей. Тогда я решил вообще обходиться без формул. Правда, в конце я таки написал одно уравнение — знаменитое уравнение Эйнштейна E=mc2».

Никита Добрынин :

«Понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их показатель — просто неудачники». «Я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс». «Если я и хочу куда-то отправиться, то это место точно находится не на Земле, а в космосе. Если бы я был кем-то вроде Билла Гейтса, я бы арендовал космический корабль. Это обошлось бы в каких-то пару сотен миллионов долларов». «Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания». «Не могу сказать, что мое физическое состояние помогает мне в работе, но оно помогает мне сконцентрироваться на исследованиях, избегая лекций и скучных конференций». «Пожалуй, я верю в Бога, под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной». «Моя настоящая мечта — написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю нужно будет поместить на обложку голую женщину».

Мария Репко :

«Во-первых, смотрите на звезды, а не себе под ноги. Во-вторых, никогда не бросайте работу. Работа дает вам смысл и цель, и жизнь будет пуста без нее. В-третьих, если вам повезло, и вы нашли свою любовь, – помните о ней и берегите ее». «Мы просто продвинутая порода обезьян на маленькой планете очень посредственной звезды. Но мы можем понять Вселенную. Это делает нас чем-то особенным.»

Лера Польска :

«Если вы чувствуете, что попали в чёрную дыру, не сдавайтесь. Выход есть».

Павел Климкин :

«Дуже важливо просто не здаватися».

Юлия Салиженко :