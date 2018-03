Знаменитый физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет

Всемирно известный физик Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кэмбридже утром 14 марта. Об этом изданию BBC сообщили представители его семьи, пишут AIN.UA .

В возрасте 22 лет ученому поставили страшный диагноз — редкая форма болезни моторных нейронов. Ему прочили максимум несколько лет. Болезнь приковала его к инвалидному креслу, Хокинг не мог самостоятельно разговаривать без своего голосового синтезатора. Однако он прожил долгую жизнь, несколько раз был женат, обзавелся тремя детьми.

Дети Стивена Хокинга — Люси, Роберт и Тим, выступили с заявлением:

Они также отметили, что его «отвага и упорство», а также «великолепное чувство юмора» вдохновляло людей по всему миру.

Профессор Хокинг — один из основоположников квантовой космологии: он первым изложил теорию космологии как союз теории относительности и квантовой механики. Хокинг также обнаружил, что черные дыры теряют энергию и «испаряются» — феномен, который получил название «Радиация Хокинга». А еще он написал несколько научно популярных книг, в том числе «Краткую историю времени».

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5