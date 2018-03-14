Знаменитый физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет

Всемирно известный физик Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кэмбридже утром 14 марта. Об этом изданию BBC сообщили представители его семьи, пишут AIN.UA .

В возрасте 22 лет ученому поставили страшный диагноз — редкая форма болезни моторных нейронов. Ему прочили максимум несколько лет. Болезнь приковала его к инвалидному креслу, Хокинг не мог самостоятельно разговаривать без своего голосового синтезатора. Однако он прожил долгую жизнь, несколько раз был женат, обзавелся тремя детьми.

Дети Стивена Хокинга — Люси, Роберт и Тим, выступили с заявлением:

«Мы очень опечалены тем, что наш любимый отец сегодня покинул нас. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, чья работа и наследие продолжат жить на многие годы».

Они также отметили, что его «отвага и упорство», а также «великолепное чувство юмора» вдохновляло людей по всему миру.

«Однажды он сказал: «[Земля] не была бы большой частью вселенной, если бы не стала домом для людей, которых вы любите». Мы всегда будем по нему скучать».

Профессор Хокинг — один из основоположников квантовой космологии: он первым изложил теорию космологии как союз теории относительности и квантовой механики. Хокинг также обнаружил, что черные дыры теряют энергию и «испаряются» — феномен, который получил название «Радиация Хокинга». А еще он написал несколько научно популярных книг, в том числе «Краткую историю времени».

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 марта 2018 г.

Воздадим память Стивену Хокингу, известному физику и послу от науки. Его теории открыли вселенную возможностей, которые мы и мир изучаем. Вы продолжите парить в микрогравитации как супермен, как вы говорили астронавтам в 2014 году.

В 2007 году Хокинг оказался в невесомости с помощью специального самолета. Он часто выступал на конференциях, появлялся в различных шоу, отвечал на вопросы пользователей Reddit и сыграл самого себя в сериале «Теория Большого взрыва».

В 2014 году вышел фильм «Вселенная Стивена Хокинга». Роль молодого Хокинга исполнил Эдди Редмэйн, за которую получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».