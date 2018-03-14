Маск рассказал, что не дает ему спать по ночам

Основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск считает, что искусственный интеллект гораздо опаснее ядерного оружия.

Об этом бизнесмен заявил, выступая на фестивале South by Southwest в американском Остине (штат Техас), сообщает The Guardian.

Как отметил Маск, ему «не дает спать по ночам» угроза, которую несет в себе «нерегулируемый искусственный интеллект».

«Запомните мои слова: искусственный интеллект гораздо опаснее ядерного оружия. Так почему у нас нет регуляторного надзора?» — сказал он.

По мнению миллиардера, соответствующий «общественный регуляторный орган» должен иметь доступ и надзорную функцию для обеспечения того, чтобы «каждый человек развивал искусственный интеллект безопасно и с пользой для человечества».

Однако даже работа над параметрами безопасности в этом вопросе содержит в себе «всевозможные коварные и неожиданные риски», считает Маск.

«Если функция искусственного интеллекта заключается в том, чтобы сделать людей максимально счастливыми, сверхразумный искусственный интеллект может решить, что лучший способ сделать это — захватить всех людей и ввести им в мозги дофамин и серотонин (нейромедиаторы, которые называют «гормонами счастья» — ред.)», — заявил изобретатель.

Маск добавил, что на самом деле цифровой интеллект должен способствовать расширению «свободы действий человечества».