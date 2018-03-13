Пациенты, чья жизнь зависит от диализа, получат искусственные вены

Диализные машины — это основной способ, которым люди с заболеваниями почек выживают до тех пор, пока не будет найден донорский орган. От каждой такой процедуры страдают вены.

Поэтому компания Lucquin работает над имплантом на основе полимера, который может быть подключен к кровеносным сосудам человека.

Он, по существу, представляет собой каркас, который стимулирует рост ткани.

Когда он вставлен в вены человека, тело начинает выращивать новый кровеносный сосуд вокруг искусственного.

Имплантат затем растворяется через пару месяцев. Он оставляет за собой совершенно новое звено, которое можно подключить до диализной машины.

Почки — это фильтры, забирающие лишнюю жидкость и мусор, которые задерживаются в нашем кровотоке, превращая все это в мочу.

Если они закрываются, тогда плохие вещества в крови накапливаются, что часто может быть фатальным.

До тех пор, пока не произойдет трансплантация, пациенты должны посещать больницы каждые несколько дней, чтобы очистить их.

Машина для диализа вытягивает кровь из сосуда, фильтрует ее и отталкивает обратно в тело.

С новым устройством Aditlys многие из проблем больных исчезнут. Большинству пациентов вместо множества трубок понадобится только один имплантат.