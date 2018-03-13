Маск: колонизация Марса – это наш шанс спасти человечество в Третьей мировой войне

Илон Маск

11 марта Илон Маск неожиданно появился на фестивале South by Southwest (SXSW), который проходит сейчас в городе Остин, штат Техас, США.

Он представил фильм, который сняли создатели «Мира Дикого запада» о запуске Falcon Heavy. Вместе с тем он рассказал о перспективах человечества в случае Третьей мировой войны:

«Если начнется Третья мировая война, мы должны сохранить часть людей для того, чтобы скорее пережить темные времена и возродить цивилизацию. Необходимо как можно быстрее основать самодостаточную колонию на Марсе, так как она далеко от Земли и шансов на выживание у нее [в случае войны] гораздо больше».

Предприниматель также подчеркнул, что Марс не станет «спасительной шлюпкой для богачей». Он считает, что колонизация Красной планеты будет похожа на экспедицию Эрнеста Шеклтона, которую провели в начале прошлого века для достижения Южного полюса. И обращение, по его мнению, будет таким же: «Тяжело, очень опасно, велика вероятность, что вы умрете, но те, кто выживет, будут в восторге».

Сейчас компания SpaceX уже работает над стометровым кораблем BFR (Big Fucking Rocket), который должен отправить людей на Марс. В своем выступлении, которое прошло в сентябре 2017 года в Международном конгрессе астронавтики, Илон Маск пообещал отправить на Марс два грузовых корабля к 2022 году, а в 2024 году в планах предпринимателя послать уже четыре грузовых корабля. Первый запуск BFR намечен на 2019 год.

Однако Илон Маск оговорился, что его ожидания могут быть слишком оптимистичными, ведь он до сих пор удивлен, как его компании SpaceX и Tesla Motor пользуются таким успехом. По его уверениям, он лишь на десять процентов верил в окупаемость этих предприятий.

Маск также предупредил зрителей об угрозе, которая, на его взгляд, пострашнее Третьей мировой войны, – это искусственный интеллект. Он удивился, почему никто не пытается контролировать разработки в этой сфере. Напомним, что создатель DeepMind – компании, занимающейся развитием ИИ, – тоже признал риски, связанные с этой технологией.

Источник: naked-science.ru


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