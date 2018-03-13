НАСА сможет определить, какие ледники могут наводнить прибрежные города
Таяние ледников — плохая вещь. Они поднимают уровни воды в океане и могут сильно затопить прибрежные районы.
НАСА в этом стихийном бедствии может помочь. Недавно ученые разработали метод, который определяет, какие ледники представляют угрозу для конкретной области.
Это может иметь огромное значение для прибрежных городов. Им как-то придется реагировать на глобальное потепление.
Как стало известно, исследователи используют передовые технологии для проверки даже минимальных изменений толщины льда во всех мировых системах дренирования льда. Тогда можно определить, куда именно пойдет вода.
Полученные предсказания могут быть очень неожиданными. Во-первых, близость ледника не обязательно является показателем того, что о нем нужно беспокоиться.
Это не совсем самое обнадеживающее открытие, но оно может быть очень важно, если нет возможности резко замедлить или остановить процесс таяния.
Планировщики могут использовать данные, чтобы понять, нужны ли им принимать меры для предотвращения наводнений.
По данным источника, это ноу-хау может стать решающим в ближайшие несколько десятилетий.
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