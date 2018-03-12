Илон Маск провел Q&A сессию: рассказал про BFR, бизнес и опасность ИИ

Маск посетовал на несбыточные ожидания в отношении колонизации космоса: «Где космические отели, которые были обещаны в фильме «Космическая одиссея 2001»? Они просто не появлялись и это меня расстраивало». При этом, поселение на Марсе предприниматель видит залогом безопасности на будущее, в случае событий вроде Третьей мировой войны и наступления «темных веков». Илон также уточнил, что потребуется для колонизации:, пишут AIN.UA

В краткосрочной перспективе все, что касается Марса — это постройка космического корабля. У нас хороший прогресс в этом деле. Его кодовое имя — BFR. Как только мы построим его, у нас появится доказательство, и другие компании тоже начнут строить такие. Прямо сейчас никто не думает, что у нас получится.

Маск отказался предоставлять сроки выпуска BFR, мотивируя это тем, что в прошлом был слишком «щедр» в своих предсказаниях. Однако настоял, что строительство уже идет. Предприниматель также заверил, что BFR — относительно недорогой проект.

Полеты BFR обойдутся нам дешевле, чем старты Falcon 1 когда-то. Это и будет фактором, который обеспечит постройку постоянной базы на Луне и колонии на Марсе. Как только получится туда добраться — откроются безграничные возможности.

Бизнес-модель BFR из уст Маска получила сравнение с относительно недорогим полетом на Boeing 747 против дороговизны небольшого частного самолета. Первые пуски к красной планете могут состояться уже в 2019 году. Кроме того, основатель SpaceX ожидает, что на Марсе появятся хорошие бары и будет работать система прямой демократии. Илон надеется, что новое общество условится о размере законов — по его мнению, когда объем закона больше «тома «Властелина колец» — это неправильная ситуация.

Маск также рассказал, как едва не обанкротился в 2008 году. У него не было четкого бизнес-плана для инвестиций. Если бы его в тот момент попросили ранжировать самые прибыльные возможности, постройку автомобилей и ракет он бы оценил очень низко. Тем не менее Tesla и Ford — единственные в Америке автопроизводители, которые еще не проходили процедуру банкротства.

В активе Маска целый пул компаний, но предприниматель посоветовал не вестись на количество.

Может показаться, что у меня много текущих проектов, но почти все внимание поглощают Tesla и SpaceX.

Boring Company, которая занимается разработкой подземного транспорта, хотя и стала частым гостем в его твиттер-аккаунте, занимает не более 2% времени Маска. Кроме того, предприниматель рассказал о необычном нейминге буровой установки, которую компания использует для рытья тоннелей. Ее назвали Годо, потому что машину пришлось очень долго ждать. Это очевидная отсылка к пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Финансирование Boring Company идет через продажу мерчандайза — отдельной благодарности удостоились те, кто купил ее огнеметы.

Маск также поделился своими размышлениями о самоуправляемых автомобилях — по его мнению, они должны заменить водителей на дорогах. Уже в ближайшие 18 месяцев автоматика будет на 100-200% безопаснее человека за рулем. Тем не менее Маск не стал более дружелюбен к искусственному интеллекту и по-прежнему считает его опаснее атомных бомб.

ИИ может то, о чем никто из нас не догадывается. Опасность от ИИ выше, чем от ядерных боеголовок… но почему же здесь нет никакой регуляторной политики?

Вкратце прошелся Маск и по культурной сфере — 46-летнего южноафриканца вдохновляют певец Канье Уэст и покойный актер Фред Астер. На вопрос Нолана о том, какой будет Земля для людей, родившихся сегодня, когда они достигнут возраста Маска, предприниматель перечислил целый ряд ожиданий. Мир 2064 должен получить устойчивую систему потребления и выработки электричества, а также стабилизировать влияние на климат. У человечества будут базы на Луне и Марсе, а также «доброкачественный ИИ», который окажется в симбиозе с людьми благодаря нейроинтерфейсам вроде тех, что разрабатывает Neuralink.