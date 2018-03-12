Украина предложила построить космодром в Австралии

Этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии.

?Украина предложила построить космодром в Австралии

Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром возле авиабазы Кертин на северо-западе Австралии.

Об этом сообщает The West Australian.

"Этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия", - говорится в сообщении.

Впервые такое предложение поступило в федеральное и государственные правительства Австралии еще в 2016 году.

Как отметил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, у Украины для этого "есть технические знания, производственная цепь и долгая история в сфере глобальных космических исследований".

"Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", - сказал посол.

ГКАУ для создания космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади возле авиабазы. Также необходима поддержка Федерального и Государственного правительств Австралии в исследовании земель на их доступность, получении разрешений экологических служб и решении вопросов с правами на землю австралийских аборигенов.

"Первичное исследование может завершиться в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем $500 тысяч", - отмечает издание.

"Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии", - говорится в статье.

Напомним, в Госкосмосе надеются запустить первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" в этом году. 


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