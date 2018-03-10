Умер нобелевский лауреат Джон Салстон

Ученому было 75 лет.

В возрасте 75 лет умер британский биолог Джон Салстон, получивший в 2002 году Нобелевскую премию за исследования в области генетики. Об этом сообщается на сайте Института Сенгера в Кембридже, который основал ученый.

"Все мы ощущаем сегодня потерю великого научного провидца и лидера, который сделал исторический, знаковый вклад в познание живого мира, определяющее науку XXI века. Его преданность свободному доступу к научной информации помогла обеспечить, чтобы исследования о геноме человека публиковались открыто на благо всего общества", — говорится в сообщении.

Салстон окончил Кембриджский университет в 1963 году. Он защитил докторскую диссертацию по химии нуклеотидов, после чего работал в лаборатории молекулярной биологии. Позже ученый основал Институт Сенгера и возглавлял его с 1992 года по 2000 год. Одной из главных тем исследования Салстона стала расшифровка геномов нематоды (круглый червь) и человека. После завершения проекта «Геном человека» ученый занялся общественной деятельностью, в частности выступал против патентования генетической информации.

В 2002 году Салстон вместе с американским ученым Робертом Хорвицом получил Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели). В 2017 году исследователя наградили Орденом Кавалеров Чести королевства за вклад в науку и общество.

Художник-авангардист Марк Куинн изобразил Салстона в виде образца его ДНК — эта работа в 2001 году выставлена в лондонской Национальной портретной галереи.