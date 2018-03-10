Flippy-робот оказался непригодным для работы в ресторане
Flippy-робот начал работать на этой неделе в Калифорнийском ресторане. Но ему потребовалась полная перезагрузка. Робот был слишком медленным в выполнении работы.
Flippy-робот заменил поваров-людей в ресторане. Но после всего лишь одного дня работы он был отключен. Предполагалось, что он будет работать быстрее.
USA Today сообщает о том, что робот был вовсе отключен. Он будет снова «готовить в ближайшее время», но пока не точной даты.
В заявлении Miso Robotics говорится, что он тестируется код, с помощью которого можно управлять роботом.
Должна быть гарантия, что робот сможет готовить достаточно быстро, чтобы выполнять заказы в разное время.
Ранее Flippy мог приготовить до двух тысяч гамбургеров в день.
Энтони Ломелино, глава технологии в Cali Burger, сказал USA Today, что персонал кухни должен научиться сотрудничать с «коллегой».
В будущем планируется, что Flippy –робот будут работать в пятидесяти ресторанах по стране.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Наука и техника
10.03.2018 11:51