Flippy-робот оказался непригодным для работы в ресторане

Flippy-робот оказался непригодным для работы в ресторане

Flippy-робот начал работать на этой неделе в Калифорнийском ресторане. Но ему потребовалась полная перезагрузка. Робот был слишком медленным в выполнении работы.

Flippy-робот заменил поваров-людей в ресторане. Но после всего лишь одного дня работы он был отключен. Предполагалось, что он будет работать быстрее.

USA Today сообщает о том, что робот был вовсе отключен. Он будет снова «готовить в ближайшее время», но пока не точной даты.

В заявлении Miso Robotics говорится, что он тестируется код, с помощью которого можно управлять роботом.

Должна быть гарантия, что робот сможет готовить достаточно быстро, чтобы выполнять заказы в разное время.

Ранее Flippy мог приготовить до двух тысяч гамбургеров в день.

Энтони Ломелино, глава технологии в Cali Burger, сказал USA Today, что персонал кухни должен научиться сотрудничать с «коллегой».
В будущем планируется, что Flippy –робот будут работать в пятидесяти ресторанах по стране.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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