Физики случайно превратили графен в сверхпроводник

Ученые в ходе экспериментов с графеном превратили его в сверхпроводник — материал, который называют “Святым Граалем” современной физики и электротехники.

Об этом сообщает Tehnot.

“Команда под руководством физика Пабло Джарилло-Эрреро из MIT в ходе экспериментов с графеном выяснила, что при охлаждении почти до абсолютного нуля два листа графена, сжатые вместе и смещенные относительно друг друга на 1,1 градус, становятся сверхпроводниками”, — говорится в сообщении.

Суть состоит в том, что такие материалы не имеют параметра «сопротивление», что означает передачу энергии без потерь в виде нагрева. Однако до последнего времени все сверхпроводники требовали низких температур (максимум на сегодня составляет -70 градусов по Цельсию).

Технически структура из графена представляет собой «бутерброд» из двух слоёв двумерного вещества, при этом температуру, как предполагается, можно увеличить вплоть до комнатной или хотя бы той, которую несложно создать.

Физик из Института материаловедения Мадрида Елена Басконс заявила, что в ближайшие месяцы можно ожидать “безумной экспериментальной активности, чтобы заполнить недостающие части картины”.

На сегодня есть два типа сверхпроводников: традиционные и нетрадиционные. В первых сверхпроводящее поведение можно объяснить в рамках основной теорией сверхпроводимости. Во вторых — нет. А графен относится как раз к последней категории. Судя по словам учёных, этот механизм отличается от уже привычной сверхпроводимости в купратах (оксидах меди). Главная проблема теперь, по словам учёных, в расчётах поведения “графеновых сверхпроводников”.