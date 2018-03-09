Физики случайно превратили графен в сверхпроводник

grafen

Ученые в ходе экспериментов с графеном превратили его в сверхпроводник — материал, который называют “Святым Граалем” современной физики и электротехники.

Об этом сообщает Tehnot.

“Команда под руководством физика Пабло Джарилло-Эрреро из MIT в ходе экспериментов с графеном выяснила, что при охлаждении почти до абсолютного нуля два листа графена, сжатые вместе и смещенные относительно друг друга на 1,1 градус, становятся сверхпроводниками”, — говорится в сообщении.

Суть состоит в том, что такие материалы не имеют параметра «сопротивление», что означает передачу энергии без потерь в виде нагрева. Однако до последнего времени все сверхпроводники требовали низких температур (максимум на сегодня составляет -70 градусов по Цельсию).

Технически структура из графена представляет собой «бутерброд» из двух слоёв двумерного вещества, при этом температуру, как предполагается, можно увеличить вплоть до комнатной или хотя бы той, которую несложно создать.

Физик из Института материаловедения Мадрида Елена Басконс заявила, что в ближайшие месяцы можно ожидать “безумной экспериментальной активности, чтобы заполнить недостающие части картины”.

На сегодня есть два типа сверхпроводников: традиционные и нетрадиционные. В первых сверхпроводящее поведение можно объяснить в рамках основной теорией сверхпроводимости. Во вторых — нет. А графен относится как раз к последней категории. Судя по словам учёных, этот механизм отличается от уже привычной сверхпроводимости в купратах (оксидах меди). Главная проблема теперь, по словам учёных, в расчётах поведения “графеновых сверхпроводников”.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В школе Ганы нет компьютеров — учитель нарисовал окно Word на доске. И стал звездой соцсетей
DARPA пытается замедлить биологическое времяDARPA пытается замедлить биологическое время
Ученые предупреждают о сближении с Землей крупного астероидаУченые предупреждают о сближении с Землей крупного астероида
"Хаббл" сфотографировал галактику-ровесницу динозавров"Хаббл" сфотографировал галактику-ровесницу динозавров
Тысячи спутников Маска покроют Землю глобальным интернетом, который невозможно отключитьТысячи спутников Маска покроют Землю глобальным интернетом, который невозможно отключить
Блок рекламы


Похожие новости
Оптическая полость помогает графену впитывать больше светаОптическая полость помогает графену впитывать больше света
В Индийском океане геофизики зафиксировали природную аномалиюВ Индийском океане геофизики зафиксировали природную аномалию
Заброшенную военную базу превратили в Парк кактусов Пэнху ЦинванЗаброшенную военную базу превратили в Парк кактусов Пэнху Цинван
Мужчина случайно посадил дрон на самый большой авианосец британского флотаМужчина случайно посадил дрон на самый большой авианосец британского флота
Ученые случайно обнаружили еще один СтоунхенджУченые случайно обнаружили еще один Стоунхендж
Астрофизики обнаружили в космосе кольцо ядовитого спиртаАстрофизики обнаружили в космосе кольцо ядовитого спирта
Американские геофизики открыли новый тип планетАмериканские геофизики открыли новый тип планет
Ученые обнаружили свойство пористого графена уничтожать бактерии Ученые обнаружили свойство пористого графена уничтожать бактерии
Немецкие физики нашли ключ к другим измерениям во ВселеннойНемецкие физики нашли ключ к другим измерениям во Вселенной
Физики заявили о возможности создания машины времениФизики заявили о возможности создания машины времени
Последние новости
Подгружаем последние новости