В зрелом возрасте мозг может прекратить производство новых нейронов
Новые исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско бросают вызов полувековым наработкам медиков.
Научные сотрудники предполагают, что человеческий мозг может прекратить производство новых нейронов.
Исследование предлагает новую перспективу того, как человеческий мозг может адаптироваться в дальнейшей жизни без такой возможности.
Команда сформировала свои данные, изучив образцы мозга 59 людей разного возраста.
Стратегия заключалась в поиске присутствия молодых нейронов или делении клеток с использованием определенных антител.
Основное внимание было уделено области гиппокампа, которая, как известно, имеет решающее значение для памяти.
Мерседес Паредес, старший научный сотрудник по проекту, рассказал: «У маленьких детей мы смогли увидеть, что значительное количество новых нейронов продолжают развиваться и интегрироваться в зубчатую извилину, но нейрогенез полностью исчезает в раннем подростковом возрасте».
Он добавил: «Тот факт, что мы могли сравнить мозг новорожденного, где были представлены новые нейроны, и взрослого, где мы не видели подобных нейронов, дало нам уверенность в этом вопросе…».
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08.03.2018 07:22