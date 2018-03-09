В зрелом возрасте мозг может прекратить производство новых нейронов

Новые исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско бросают вызов полувековым наработкам медиков.

Научные сотрудники предполагают, что человеческий мозг может прекратить производство новых нейронов.

Исследование предлагает новую перспективу того, как человеческий мозг может адаптироваться в дальнейшей жизни без такой возможности.

Команда сформировала свои данные, изучив образцы мозга 59 людей разного возраста.

Стратегия заключалась в поиске присутствия молодых нейронов или делении клеток с использованием определенных антител.

Основное внимание было уделено области гиппокампа, которая, как известно, имеет решающее значение для памяти.

Мерседес Паредес, старший научный сотрудник по проекту, рассказал: «У маленьких детей мы смогли увидеть, что значительное количество новых нейронов продолжают развиваться и интегрироваться в зубчатую извилину, но нейрогенез полностью исчезает в раннем подростковом возрасте».

Он добавил: «Тот факт, что мы могли сравнить мозг новорожденного, где были представлены новые нейроны, и взрослого, где мы не видели подобных нейронов, дало нам уверенность в этом вопросе…».