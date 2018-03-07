Тысячи спутников Маска покроют Землю глобальным интернетом, который невозможно отключить

В конце февраля компания Илона Макса SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника связи для будущей сети, способной предоставлять бесперебойный и высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли. Запущенные с калифорнийской авиабазы “Ванденберг” спутники Tintin-A и Tintin-B положат начало сети Starlink.

Об этом сообщает УНИАН.

В рамках проекта Илон Маск собирается за несколько лет вывести на околоземную орбиту больше спутников, чем за всю предыдущую историю человечества, покрыв интернетом всю территорию планеты. В орбитальной группировке Starlink уже к середине 2020 годов планируется использование 11925 спутников связи. Они должны будут работать как единая система в виде ячеистой сети, равномерно покрывающей поверхность нашей планеты.

Большую часть этих аппаратов – 7518 – разместят сравнительно недалеко от поверхности Земли – на высоте 335 километров. Они будут передавать и получать сигнал в v-диапазоне частот (от 40 до 75 ГГерц). Сигнал от пользователя до спутника, во-первых, должен идти как можно быстрее — 25-35 миллисекунд, а во-вторых, должна поддерживаться постоянная скорость передачи данных в 1 ГБит в секунду. Остальные 4407 спутников будут работать в Ku- и Ka-диапазоне (до 40 ГГерц) и обеспечивать связь на скорости примерно 100 Мбит в секунду. Их орбита (и, соответственно, зона покрытия) будет выше – около 1150 километров.

Такая архитектура обеспечит бесперебойность приема и передачи сигнала в любых условиях. Если на какой-то из «нижних» спутников ляжет слишком большая нагрузка, его поддержат «сверху». Если же и этого будет недостаточно, то на помощь придут соседние аппараты. Инженеры специально предусмотрели в них возможность коммуницировать между собой и перенаправлять антенны на самые востребованные участки – например, на большие города. Для приема сигнала на поверхности пользователи должны будут купить специальные устройства. Сейчас предполагается, что они будут размером с обычный планшет и ценой не более 300 долларов.

Вся система Starlink будет работать в американской юрисдикции – считается, что это позволит оградить ее от попыток ограничить свободу слова или «перекрыть» кому-либо интернет по политическим мотивам.

Операционная прибыль компании может превысить 20 миллиардов долларов. SpaceX пока не объявляет, во что обойдется пользователям подключение и использование Starlink. Неизвестно даже, придется ли пользователям платить абонентскую плату. Однако даже если и так, то нехватки в клиентах быть не должно. Даже в США около 40 процентов жителей сельской местности не подключены к широкополосному интернету. Это десятки миллионов потенциальных абонентов. В масштабах всего мира счет идет на миллиарды.