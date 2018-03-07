Печать микротканей поможет в лечении рака

Исследователь Университета Пердью в США Луис Солорио помог создать реалистичную раковую среду из полимера. Она позволит определить какие лекарства эффективнее всего помогут в лечении болезни.

Об этом открытии стало известно сайту о научных достижениях EurekAlert!

Предыдущие исследования показали, что большинство случаев смерти от рака происходят из-за того, что раковые клетки распространяются в организме непредсказуемо. Основное препятствие для лечения болезни — невозможность экспериментировать с метастазами и наблюдать за тем, как они реагируют на различные лекарства.

Чтобы разрешить эту проблему, вместо трехмерной печати Солорио и команда исследователей использовали метод «трехмерного написания», один из видов электропрядения. Устройство, которое они разработали, действует так же, как 3D-принтер, производя микроткани, но в более мелком и реалистичном масштабе — таким образом, раковые клетки могут встроиться в организм точно так же, как это происходит в жизни.

«Мы могли бы использовать нашу систему как платформу для исследования лекарств и их поведения в тысячах соединений. Надеемся, что такие данные можно будет получать в течение недели, чтобы передавать их врачу, так как в этом случае временные рамки очень важны», — отметил Солорио.

Исследования, проведенные в прошлом, использовали 3D-принтер для воссоздания контролируемой раковой среды, но они были недостаточно реалистичны для того, чтобы наблюдать за действием лекарств. «Нам нужна гораздо большая реалистичность, чем та, что может создать трехмерный принтер», — добавил Солорио.

Ранее было известно несколько случаев, когда технология 3D-печати помогла в борьбе с раком. Например, группа британских исследователей изготовила макеты раковых опухолей, чтобы понять, какие методы лечения помогут избавиться от них. Для изготовления напечатанных на 3D-принтере макетов опухолей и органов использовались данные КТ-сканирования, полученные во время лечения пациента. Пластиковые формы заполнялись жидкостью, чтобы врачи могли выяснить точное местоположение и направление движения радиоактивных препаратов внутри организма человека. В другом случае сотрудники Медицинского центра Интермаунтин в США провели успешную операцию по удалению опухоли почки с помощью распечатанной на 3D-принтере модели действующего органа.