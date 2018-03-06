Гибель кораллов приведет к увеличению волн в океане - ученые

Сложная структура кораллового рифа с его бесчисленными ветвлениями и углублениями сильно тормозит потоки воды и служит естественным и надежным барьером, который защищает береговую линию от волн. Однако продолжающееся обесцвечивание кораллов и гибель рифов грозят оставить берег без этой защиты. Это приведет к тому, что к концу века в некоторых районах океана высота волн, достигающих берега, увеличится вдвое.

Об этом ученые пишут в статье, опубликованной журналом Science Advances, передает Naked Science .

Коралловые рифы – едва ли не самые богатые и сложные экосистемы на планете – гибнут повсеместно. Потепление и рост кислотности океанской воды вызывают исчезновение живущих в них водорослей, обесцвечивая яркие цвета кораллов и приводя к их смерти. Ученые давно бьют тревогу и для спасения Большого Барьерного рифа даже предлагается провести ему массовую «пересадку» более устойчивых полипов. В самом деле, последствия гибели кораллов могут быть весьма безрадостными.

Новые аспекты этого процесса раскрыли Дэниел Харрис (Daniel Harris) и его коллеги. Они отмечают, что сама по себе изрезанная, сложная структура рифа создает значительную силу трения для протекающей через него воды. Это рассеивает колебательную энергию и снижает высоту волн, которые достигают суши. Стрессированные кораллы не формируют таких сложных и больших рифов и не образуют такого эффектного барьера от волн.

Ученые смоделировали последствия их гибели для четырех областей океана во Французской Полинезии, пока что богатых кораллами и различающихся типичной энергией волн. Работа показала, что даже не гибель, а простое снижение размеров и сложности структуры рифа приводит к тому, что волны, проходя над ним и через него, не будут уменьшаться так заметно, как это происходит сегодня. Если потепление будет продолжаться по ожидаемому сценарию, высота достигающих берега волн в 2100 г. будет 2,4 раза больше.