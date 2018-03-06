Исследователи болезни Альцгеймера получили премию за прорыв

Исследователи болезни Альцгеймера получили премию за прорыв

Четыре ученые получили премию — один миллион евро — за работу, которая кардинально изменила понимание болезни Альцгеймера.

Профессора Джон Харди, Барт Де Строупер, Майкл Гоедерт из Великобритании и профессор Кристиан Хаасс из Германии, совершили прорыв.

Значительная часть исследований открытия лекарств, которые были недавно сделаны, основывается на их новаторской работе.

Ученые работали над остановкой нарастания повреждающих белков, таких как амилоид и тау.

Болезнь Альцгеймера влияет на 50 миллионов человек во всем мире. Ни один из доступных в настоящее время методов лечения не может остановить ее.

Работа профессора Харди включает в себя поиск редких ошибочных генов, связанных с болезнью Альцгеймера.

Эти генетические ошибки включали накопление амилоида, которое приводит к повреждению нервных клеток у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Эта идея, известная как гипотеза амилоидного каскада, уже почти 30 лет занимает центральное место в исследованиях заболевания.

В то же время исследование профессора Гёдерта в Кембриджском университете показало важность другого разрушающего белка – тау.

Доктор Дэвид Рейнольдс, главный научный сотрудник Исследовательского института Альцгеймера в Великобритании, отметил: «Тот факт, что три из этих исследователей работают в Великобритании, отражает позицию страны как глобального лидера в исследованиях деменции».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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