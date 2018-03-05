Ученые рассказали, сколько раз астероиды сблизятся с Землей до 2050 года

Крупные астероиды размером до одного километра в диаметре в ближайшие 32 года более 10 раз могут приблизиться к Земле на опасные расстояния.

Это прогнозирует Центр «Антистихия», сообщает РИА Новости.

«До 2050 года прогнозируется 11 сближений с астероидами до расстояний, меньших среднего радиуса лунной орбиты (385 тысяч километров). Размеры этих объектов находятся в интервале от 7 до 945 метров», — говорится в документе.

Наиболее опасным является астероид Апофис (99942 Apophis) с диаметром 393 метра. 13 апреля 2029 года он приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров, что близко к высоте орбит геостационарных спутников (35,8 тысячи километров). Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду.

По данным Центра «Антистихия», в 2017 году более 730 астероидов подошли к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.

К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в РоSSии самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.

Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение в ненаселенный район Тунгусского метеороида 1908 года не вызвало таких последствий.