DARPA пытается замедлить биологическое время
Время имеет огромное значение, когда дело доходит до критических повреждений на поле битвы. DARPA планирует манипулировать им, чтобы свести потери к минимуму.
Американское Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны начинает новую исследовательскую программу, цель которой — изучить, как молекулярная биология может использоваться для замедления скорости живых систем.
DARPA назвало свою программу – Biostasis.
Процессы, которые хотят внедрить, можно встретить в природе. Например, тигровая и лесная лягушки могут войти в состояние криптобиоза, своего рода приостановленную анимацию, которая позволяет им выдерживать самые суровые условия.
Для древесных лягушек это включает в себя способность замораживаться в течение нескольких дней подряд. Потом они возобновляют жизненные процессы.
Механизмы, используемые этими существами для выживания, очень разнобразные. И это не только их специфические молекулярные системы, которые исследователи DARPA будут искать для воссоздания.
Скорее, основное внимание будет сосредоточено на общей способности выборочно тормозить конкретные молекулярные процессы на уровне белка.
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03.03.2018 20:05