DARPA пытается замедлить биологическое время

Время имеет огромное значение, когда дело доходит до критических повреждений на поле битвы. DARPA планирует манипулировать им, чтобы свести потери к минимуму.

Американское Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны начинает новую исследовательскую программу, цель которой — изучить, как молекулярная биология может использоваться для замедления скорости живых систем.

DARPA назвало свою программу – Biostasis.

Процессы, которые хотят внедрить, можно встретить в природе. Например, тигровая и лесная лягушки могут войти в состояние криптобиоза, своего рода приостановленную анимацию, которая позволяет им выдерживать самые суровые условия.

Для древесных лягушек это включает в себя способность замораживаться в течение нескольких дней подряд. Потом они возобновляют жизненные процессы.

Механизмы, используемые этими существами для выживания, очень разнобразные. И это не только их специфические молекулярные системы, которые исследователи DARPA будут искать для воссоздания.

Скорее, основное внимание будет сосредоточено на общей способности выборочно тормозить конкретные молекулярные процессы на уровне белка.