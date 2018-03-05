DARPA пытается замедлить биологическое время

DARPA пытается замедлить биологическое время

Время имеет огромное значение, когда дело доходит до критических повреждений на поле битвы. DARPA планирует манипулировать им, чтобы свести потери к минимуму.

Американское Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны начинает новую исследовательскую программу, цель которой — изучить, как молекулярная биология может использоваться для замедления скорости живых систем.

DARPA назвало свою программу – Biostasis.

Процессы, которые хотят внедрить, можно встретить в природе. Например, тигровая и лесная лягушки могут войти в состояние криптобиоза, своего рода приостановленную анимацию, которая позволяет им выдерживать самые суровые условия.

Для древесных лягушек это включает в себя способность замораживаться в течение нескольких дней подряд. Потом они возобновляют жизненные процессы.

Механизмы, используемые этими существами для выживания, очень разнобразные. И это не только их специфические молекулярные системы, которые исследователи DARPA будут искать для воссоздания.

Скорее, основное внимание будет сосредоточено на общей способности выборочно тормозить конкретные молекулярные процессы на уровне белка.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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