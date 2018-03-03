Ученые предупреждают о сближении с Землей крупного астероида

Астрономы заявили о том, что 2 марта мимо Земли на безопасном расстоянии пролетит крупный астероид 2018 DV1.

Об этом сообщается на сайте The Virtual Telescope Project 2.0.

Отмечается, что астероид, размеры которого оцениваются 5,6-12 метров, пролетит на расстоянии 105 тысяч километров от планеты, что в три раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

Астрономы отмечают, что угрозы столкновения астероида с нашей планетой нет.

Впервые 2018 DV1 зафиксировали в конце февраля сотрудники обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США .