В школе Ганы нет компьютеров — учитель нарисовал окно Word на доске. И стал звездой соцсетей

В англоязычном интернете стало вирусным фото со школьным учителем, который рассказывает ученикам о работе Microsoft Word. Но поскольку дело происходит в одной из школ Ганы, не оборудованной компьютерами, учитель нарисовал полную версию интерфейса программы цветными мелками на доске. Quartz узнал предысторию учителя, настолько преданного своей работе, пишут AIN.UA.

35-летний Ричард Апиа Акото преподает информационные и коммуникационные технологии в школе Betenase M/A Junior High School в городе Секьедомасе, который находится в 2,5 часах езды на север от второго по величине города Ганы Кумаси.

В этой школе никогда не было компьютеров, хотя с 2011 года 14- и 15-летние ученики должны пройти национальный экзамен (без этого их не допустят к старшим классам школы), и информационные технологии — это часть обязательной программы такого экзамена.

«Я не первый раз такое рисую. Частенько приходится заниматься таким в классе. Мне нравится постить картинки в Facebook, так что и этой я решил поделиться. Не думал, что она настолько привлечет внимание», — говорит Акото, который работает учителем этой школы уже 6 лет.

На Facebook он пишет под псевдонимом Owura Kwadwo Hottish. И вот его оригинальный пост:

Сейчас у поста уже свыше 4600 лайков и больше 2000 шеров. Он стал вирусным, после того, как на него обратил внимание популярный комик из Ганы (и учитель по профессии), который в Facebook известен как Teacher Kwadwо, с общей аудиторией подписчиков свыше 145 000. С его публикации фотографии Акото начали перепощивать новостные сайты и технологические предприниматели по всему миру. Предприниматель из Камеруна Ребекка Энончонг даже обратилась к Microsoft с предложением как-то помочь школе. Microsoft согласилась выслать ему компьютер и дать бесплатный доступ к софту, но сам Акото отметил, что один компьютер мало что может изменить: деревне нужно 50 единиц.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg

Microsoft Africa (@MicrosoftAfrica) 27 февраля 2018 г.

У Акото есть свой ноутбук, но в процессе обучения он его не использует, поскольку его характеристики не подходят для школьной программы: ученики должны изучать части системного блока и комплектующие, процессы подсоединения их и загрузки компьютера на примере десктопов. «Так что если просто принести лептоп в класс и включить кнопку питания, это не сработает (в качестве учебного пособия — ред.)», — объясняет он.

Этот письменный экзамен должен проверять знания школьной программы, которую не обновляли со времен внедрения. В прошлом году только один из учеников класса Акото смог получить высший балл. «Конечно, ученики из Аккры (столицы Ганы) успешно пройдут этот экзамен. Ведь нельзя сравнивать ученика, сидящего за компьютером, с тем, кто никогда даже компьютерной мышки не брал в руки», — объясняет учитель.

И хотя сам Акото стал вдохновляющим примером для других учителей стран Африки, то, чем ему приходится заниматься — симптом нехватки средств для развития государственных школ на континенте, отмечает издание.


Ольга Карпенко, AIN


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