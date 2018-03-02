"Украина сможет создать ракету наподобие Falcon Heavy за 3-5 лет", - председатель Госкосмоса

"Сейчас начинать разработку ракеты смысла нет", - считает глава ДКА.

Фото: yuzhmash.com

Председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко заявил, что Украина сможет создать тяжелую ракету-носитель с механизмом многоразового использования за 3-5 лет, и такие наработки у нас уже есть.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Маск поставил три степени в свою ракету для большей грузоподъемности. Такие проекты у нас тоже есть. В Украине изготавливались боковые ускорители ракеты «Энергия-Буран». Это и были первые ступени ракеты-носителя «Зенит». Когда вы увидите ее фотографию, там на каждом из блоков будут две большие «чемоданы» - это парашютная система сохраненного приземления. Мы закладывали сразу возможность многократного использования этих боковых ускорителей. На первых пусках это были лишь оболочки систем. Но если бы этот проект продолжился, многократное использование было бы реализовано. Сейчас готового технического решения у нас нет, но создать его можно за 3-5 лет », - сказал он.

Дегтяренко также добавил, что пока смысла начинать разработку нет, но когда грузопоток на орбиту будет расти, Украина сможет приспособиться.

«Сейчас нет смысла начинать. Опять же, учитывая то, что у украинских предприятий нет заказов. Вы всегда смотрите на то, что делают американцы, и спрашиваете, почему мы этого не делаем. В 2016 США потратили на ракетно-космические исследования около 36 млрд долларов из 62 мировых, на такие же исследования в 2016 году Украина потратила 25 млн грн. В полутора тысяч раз меньше », - сказал он.

Напомним, 6 февраля самая мощная ракета в мире Falcon Heavy с личным автомобилем бизнесмена Илона Маска Tesla Roadster на борту взлетела с космодрома на мысе Канаверал.


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