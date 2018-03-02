?В Госкосмосе надеются запустить первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" в этом году

С 2 млрд космического бюджета в 2018 1,5 млрд пошли на погашение государственного долга, взятого под «Лыбидь».

Председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко надеется, что Украине удастся на выгодных условиях договориться с Канадой, которая вышла из проекта «Лыбидь» о запуске спутника уже в этом году.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Канада вышла, но она предлагает заключить новый контракт с новыми деньгами. На это мы не можем согласиться, потому что 300 млн уже потрачено и тратить еще 300 на тот же спутник ... Новоназначенный генеральный менеджер канадской компании MDA приедет сюда, и мы с ними будем искать пути решения этого вопроса. Пока мы подаем на них в Лондонский арбитраж для того, чтобы не истек срок исковой давности, как это произошло с «Циклон-4». Есть определенные основания считать, что мы все-таки найдем общий язык. Я точно знаю, что после того, как мы подпишем документы, нас от запуска будут отделять 8 месяцев. То есть если не позже с апреля получим согласие, сможем получить космический аппарат на орбите еще в этом году», - сказал он.

Дегтяренко также сообщил, что на погашение долга, который взяли под «Лыбидь», в этом году ушло 1,5 млрд из бюджета.

Председатель ГКА отметил, что ежегодно украинские медиа-компании платят иностранным спутниковым компаниям за услуги от 13 до 20 млн долл. Определенные услуги заказывает и правительство. К тому же по его словам, передавая информацию через чужие спутники, ее конфиденциальность находится под риском.

«Если мы пускаем свою связь через чужой спутник, то рано или поздно наши данные станут известны тому, кто не должен их получить. Когда на орбите свой спутник и на земле свои передатчики, это, конечно, не 100% гарантия, но все же информация более защищена. И в критической ситуации никто не знает, как поведет себя оператор спутниковой связи. Вот откажет в контракте и все - и что делать? Поэтому в Украине должна быть своя группировка аппаратов космической связи. Минимум два аппарата», - сказал Дегтяренко.

Возможность создания еще одного телекоммуникационного спутника, но уже отечественного производства, ДКА сейчас обсуждает с руководством государства. Пока останавливает высокая цена аппарата, но Дегтяренко уверен, что после запуска «Лыбидь» Украина начнет разрабатывать космический аппарат собственного производства.

Напомним, запуск «Лыбеди» Украина готовила совместно с Канадой семь лет. Однако в 2017-м Канада заявила о выходе из проекта. Причиной, по информации «Слидство.инфо», стало то, что часть денег (8 млн долл.) по кредиту, который передала Канада под гарантии украинского правительства, не дошли до «Южмаша», а осели в оффшорной компании «Оффшор лимитед» , которой управлял советник тогдашнего председателя ГКА Александра Зинченко Михаил Гриншпон.