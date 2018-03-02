Более 40 городов мира полностью перешли на возобновляемую энергию

Более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемую энергию, и по меньшей мере сотня городов обеспечивает 70% запроса на электроэнергию с помощью чистых источников.

Об этом сообщает Fast Company.

Отмечается, что с момента подписания Парижского соглашения, количество городов, которые работают над сокращением углеродных выбросов, выросло с 308 до 572.

Именно города больше всех влияют на загрязнение окружающей среды, поэтому их курс на возобновляемые источники сможет внести самый весомый вклад в борьбу с изменением климата.

В частности, они могут выделять субсидии для предприятий, готовых отказаться от ископаемого топлива и вводить финансовые стимулы для организаций, чьи новые объекты будут изначально оборудованы солнечными панелями.

Если же поощрительные меры не возымеют эффекта, можно ужесточить строительные нормы и правила.

Например, в Сан-Франциско 15-30% крыш вновь построенных домов должны быть оборудованы либо солнечными панелями, либо — зелеными насаждениями.

Источник: ЭП


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