Более 40 городов мира полностью перешли на возобновляемую энергию
Более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемую энергию, и по меньшей мере сотня городов обеспечивает 70% запроса на электроэнергию с помощью чистых источников.
Об этом сообщает Fast Company.
Отмечается, что с момента подписания Парижского соглашения, количество городов, которые работают над сокращением углеродных выбросов, выросло с 308 до 572.
Именно города больше всех влияют на загрязнение окружающей среды, поэтому их курс на возобновляемые источники сможет внести самый весомый вклад в борьбу с изменением климата.
В частности, они могут выделять субсидии для предприятий, готовых отказаться от ископаемого топлива и вводить финансовые стимулы для организаций, чьи новые объекты будут изначально оборудованы солнечными панелями.
Если же поощрительные меры не возымеют эффекта, можно ужесточить строительные нормы и правила.
Например, в Сан-Франциско 15-30% крыш вновь построенных домов должны быть оборудованы либо солнечными панелями, либо — зелеными насаждениями.
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