Глава Госкосмоса рассчитывает на появление в Украине частных космических компаний
Согласно украинскому законодательству заниматься ракетостроением могут только государственные компании.
В Государственном космическом агентстве разрабатывают законопроект, который призван упростить условия развития частного бизнеса в космической сфере.
Об этом сказал председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко в интервью LB.ua.
«Сейчас готовится ряд законопроектов о дерегуляции различных видов деятельности, среди них есть и космическая деятельность», - сказал он.
Также на вопрос, почему бы ГКА не разрешить частным компаниям заниматься ракетостроением, Дегтяренко ответил: «Я очень заинтересован в том, чтобы в Украине была конкуренция государственных и частных предприятий, так как в конкуренции рождаются лучшие образцы любой техники. Но для того, чтобы Украина не вылетела из клуба уважительных государств с ракетными технологиями, контроль должен быть очень строгим. 20 с лишним лет существовал именно такой порядок. По мановению волшебной палочки законы не меняются. Даже когда законопроект подготовлен к принятию в ВР, пройдет год, два, три.. Законопроект такой у нас готовится».
Однако, Дегтяренко отметил, что этот законопроект на стадии концепции и на его разработку требуется еще около 8 месяцев.
Кроме этого в ГКА готовят законопроект «об особенностях корпоратизации в космической отрасли».
«Сейчас уже есть кабминовский законопроект о приватизации. Вслед за ним мы готовим свой законопроект об особенностях корпоратизации в космической отрасли. Там прописаны особенности стратегических предприятий и т.д.», - сказал Дегтяренко.
Отметим, статья 4 Закона Украины «О предпринимательстве» регламентирует, что заниматься изготовлением и эксплуатацией ракет-носителей могут только государственные компании.
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