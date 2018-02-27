Микробы, обнаруженные в океане Энцелада, могут размножатся у спутника Сатурна
Некоторые очень устойчивые микробы c Земли могли бы жить в океане Энцелада у спутника Сатурна. Он стал «главным кандидатом» для исследователей, ищущих внеземную жизнь.
Ученые успешно культивировали некоторые из этих крошечных организмов в лаборатории в тех же условиях, которые, как считается, существуют вблизи Сатурна.
Энцелад одно из самых интригующих мест в Солнечной системе, поскольку у него есть много важных моментов, необходимых для жизни.
Во-первых, у него много воды. Во вторых, космический аппарат Кассини НАСА, который исследовал систему Сатурна с 2004 по 2017 год, обнаружил, что из южного полюса Энцелада идут выбросы газа и частиц.
Микробы собирают углекислый газ и водород, а затем выделяют метан в качестве побочного продукта.
Группа исследователей выращивала три вида этих микробов в тех же температурах, давлениях и химических растворах, которые, как полагают, существуют на Энцеладе. И один из трех штаммов смог жить и производить метан в этих условиях.
Исследование, подробно описанное в Nature Communications, является первым экспериментом, с помощью которого воссоздали Enceladus в лаборатории.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.