На Луне достаточно запасов воды для ее колонизации, - ученые

Американские ученые из Института космических исследований в Боулдере (штат Колорадо, США) утверждают, что на поверхности Луны вода распространена достаточно широко, что позволит ее использовать как ресурс для выработки кислорода.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.

Ученые пришли к таким выводам, проанализировав данные двух орбитальных зондов. В NASA считают, что эти результаты помогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс. Если она легкодоступна, то колонизаторы могут принимать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.

“Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы”, — пояснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

Результаты исследования ученых из Боулдера противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура ослабевает в течение лунного дня (29,5 земных суток), уточнили в NASA.