Экспериментальный пожарный робот будет учавствовать в испытаниях

Экспериментальный пожарный робот будет учавствовать в испытаниях

SAFFiR, экспериментальный пожарный робот ВМС США, может участвовать в соревнованиях.

Исследователи лаборатории успешно протестировали новую и улучшенную версию гуманоидного робота WALK-MAN, который предназначен для поддержки пожарных.

WALK-MAN был разработан в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта, в который также входят Пизанский университет в Италии, Политехническая школа в Лозанне (EPFL) в Швейцарии, Технологический институт Карлсруэ в Германии и Университет Католиков де Лувен в Бельгии.

Проект начался еще в 2013 году.

Управляемый человеком-оператором, WALK-MAN в костюме с датчиком предназначен для входа в проблемное здание. Он ищет огонь, а затем направляется в нему с огнетушителем.

В голове робота есть 3D-лазерный сканер и микрофоны, а также видеокамеры, которые передают «живое» видео оператору.

Тридцать два двигателя, четыре датчики силы, расположенные на руках и ногах, позволяют ему сохранять роботу равновесие.

Он может работать около двух часов при одной зарядке аккумулятора.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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