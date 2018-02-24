В Норвегии начали строительство самой высокой башни из дерева

В Норвегии начали строительство самой высокой башни из дерева

В Норвегии на данный момент строится башня, которой суждено стать рекордсменом. Объект под названием Mj?st?rnet имеет площадь 11300 кв. метров и 81 метр в высоту. Данное строение имеет 18 этажей. Оно полностью деревянное. Стоит отметить, что рекордсменом данная башня будет не долго. Венецианская башня, которую достроят позже, должна быть на 3 метра выше.

Основой для Mj?st?rnet являются балки из клееного бруса. Для противодействию их возгоранию будет использоваться сплинкерная противопожарная система. Она позволит среагировать на возможный пожар максимально рано, когда огонь только будет зарождаться. Это позволит вовремя принять меры, поэтому башня получится практически несгораемой.

На семи верхних этажах конструкторы используют бетонные плиты. Они нужны для утяжеления конструкции. Она деревянная, поэтому имеет малый вес. Это повлияет на устойчивость башни. При сильном ветре ее будет сильно раскачивать. Но с бетонными утяжелителями этого не произойдет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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