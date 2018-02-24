США хотят запускать грузы в космос с помощью катапульты

США хотят запускать грузы в космос с помощью катапульты

В Соединенных Штатах Америки готовят проект катапульты, с помощью которой грузы можно будет легко и быстро запускать в космос.Этим занимается стартап SpinLaunch. Данная компания уже известна некоторыми успешными проектами. На строительство катапульты она планирует потратить 30 миллионов долларов. Представители компании уверены, что эти вложения быстро окупятся, информирует supreme2.ru.

Катапульта, которую создадут специалисты SpinLaunch, сможет запускать грузы прямо в космос. Это удастся благодаря мощной центрифуге, которая для своей работы не требует энергетических затрат. Это позволит значительно удешевить стоимость запусков грузов в космос. Если копания Илона Маска берет за запуск 100 миллионов долларов, то данная компания возьмет только 100 тысяч. Выгода очевидна.

Специалисты пророчат стартапу SpinLaunch большой успех. Инициативы данное компании всегда предполагают экономию и высокую эффективность. Это порождает спрос на ее разработки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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