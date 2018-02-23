В будущем человечество не умрет с голода благодаря чипсам из медуз

В будущем человечество не умрет с голода благодаря чипсам из медуз

Глобальное потепление вносит коррективы в видовое разнообразие форм жизни на Земле. Уже сейчас некоторые животные, рыбы и насекомые на грани исчезновения. В какой-то мере это грозит человечеству голодом, ведь количество тех животных, которых употребляют в пищу, также существенно сократилось. В частности, большие проблемы у рыбного промысла. В сети попадает все меньше рыбы, но там оказывается все больше медуз, считающихся несъедобными. Размножение последних ускорилось в разы. Медузы поглощают много рыбы и портят сети. Из-за них рыбаки получают уже заметно меньше прибыли, информирует supreme2.ru.

Доктор Матиус Клаузен придумал способ выхода из сложившейся ситуации. Он предложил употреблять в пищу медуз. Это позволило бы добыть новый съедобный продукт, что важно в условиях увеличения населения земного шара. Кроме того, так можно было бы сдержать размножение медуз, что положительно сказалось бы на экологии Мирового океана.

Чипсы из медуз уже были созданы. Их сделали посредством сушки и использования этанола. По словам специалистов, с приправами получилось очень вкусно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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