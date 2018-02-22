Илон Маск покидает исследовательскую группу по этике

Илон Маск покидает исследовательскую группу по этике

Миллиардер Илон Маск покинул совет исследовательской группы, которую он основал, чтобы изучить этику искусственного интеллекта.

В сообщении в блоге OpenAI заявила, что решение было принято во избежание конфликта интересов, поскольку электромобиль Маска Тесла стал «более сосредоточенным на искусственном интеллекте».

Он был одним из самых громких критиков ИИ, подчеркивая потенциальный вред.

Как рассказа источник, Илон Маск будет продолжать жертвовать и давать рекомендации группе.

В 2014 году миллиардер сказал, что ИИ является самой большой угрозой для человечества.

И потом в 2017 году он сказал, что ООН должна действовать, чтобы предотвратить гонку вооружений роботов-убийц.

Маск основал OpenAI в декабре 2015 года как некоммерческую компанию, работающую над «безопасным» искусством.

Недавно OpenAI внесла вклад в отчет о вредоносном использовании искусственного интеллекта, который предупредил, что ИИ созрел для эксплуатации государствами-изгоями, преступниками и террористами.

В блоге OpenAI сказано, что в ближайшие месяцы будут выложены вопросы, необходимые для обеспечения того, чтобы ИИ «приносил пользу всему человечеству».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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