Ученые сравнили эффективность безуглеводной и безжировой диеты

Диеты с низким содержанием как жиров, так и углеводов примерно одинаково полезны в борьбе с лишним весом.

Это выяснила группа американских ученых, которая прописала двум группам людей с высоким индексом массы тела две разные диеты. В статье, опубликованной в Journal of American Medical Association сообщается, что эффективность диеты также не зависела от паттерна генотипа, отвечающего за обмен веществ, и секреции инсулина.

Люди с избыточным весом попадают в группу риска развития многих заболеваний, среди которых ожирение, диабет второго типа и болезни сердечно-сосудистой системы. Более того, лишний вес также сказывается на качестве повседневной жизни. В качестве наиболее распространенных и проверенных методов похудения люди используют физическую активность или изменение пищевого поведения. Диета обычно направлена не только на то, чтобы увеличить разницу между потребляемыми и потраченными калориями, но и на ускорение метаболизма — одного из ключевых звеньев в процессе потери и удержания веса.

Единой универсальной диеты, способной помочь каждому человеку, желающему избавиться от лишнего веса, не существует. Эффективность двух самых популярных видов диет — безуглеводной и безжировой — определяется, например, фенотипическими различиями в организме человека: группа ученых из Стэнфордской школы медицины при участии Кристофера Гарднера (Christopher Gardner) выяснила, что за эффективность двух видов диет связана с однонуклеотидными полиморфизмами генов, отвечающих за углеводный и жировой обмен: PPARG, ADRB2 и FABP2. Также ученые отмечают роль регуляции секреции инсулина (его выделение в ответ на повышение уровня глюкозы в крови) в определении эффективности диеты.

Все существующие на сегодняшний день исследования биологической эффективности двух разных диет, однако, имеют ряд ограничений. Например, в упомянутой выше работе по изучению роли фенотипических различий, отвечающих за обмен веществ, рассматривались только женщины. Теперь та же группа ученых решила проверить разницу в пользе двух диет и ее зависимости от генотипа и индивидуальной секреции инсулина на б?льшей и более разнообразной выборке. В их эксперименте приняли участие 609 человек в возрасте от 18 до 50 лет с индексом массы тела от 28 до 40: ученые разбили их на две группы и прописали диету — безуглеводную или безжировую — на один год (диеты существенно не отличались по количеству ежедневно потребляемых калорий). Кроме того, исследователи также собрали информацию о поле, возрасте, образовании, расе участников, обхвате талии, наличии различных заболеваний или противопоказаний к смене диеты, а также об уровне их метаболизма и глюкозы. Эти данные затем учли при анализе результатов.

Диета прописывалась участникам случайным образом: в каждую из двух групп, таким образом, попали как люди с высоким или низким обменом жиров или углеводов, так и с высоким или низким уровнем секреции инсулина. Спустя год участники из безуглеводной группы потеряли, в среднем, шесть килограммов, а из безжировой — 5,3 килограмма. Разница в потере веса между группами была несущественной. Более того, ученые выяснили, что ни генотип, определяющий эффективность обмена жиров или углеводов (p = 0,2), ни начальный уровень секреции инсулина (p = 0,47) на эффективность диеты не повлияли.

У проведенного исследования есть ряд ограничений, основное из которых — достаточно обобщенная выборка: у всех участников, например, был доступ к покупке еды высокого качества. Несмотря на это, ученые пришли к выводу, что эффективность определенного вида диеты не определяется генетически (по крайней мере, что касается различий в обмене определенного типа веществ) и не зависит от секреции инсулина: на анализе этих параметров, таким образом, нельзя основывать выбор определенного типа питания.

Одним из факторов, влияющих на появление лишнего веса, считается поздний прием пищи, но это убеждение, однако, не учитывает индивидуального распорядка дня людей. А вот учет циркадных ритмов (индивидуальных изменений организма, связанных со сменой дня и ночи) — гораздо более точный показатель.