Пестициды будут разлагать с помощью биопрепаратов

Пестициды будут разлагать с помощью биопрепаратов

Современное сельское хозяйство невозможно представить без пестицидов. В то же время уже назрела проблема того, что земля очень загрязнена этими химическими средствами. Это вредит качеству урожая, который получается несколько вредным для здоровья. Ухудшение качества грунтов в свое время заставила фермеров из Франции отказаться от фьючерсных сделок. Причина была как раз в загрязненности почвы. Но скоро, похоже, у них появится шанс улучшить ее состояние. РоSSийские специалисты нашли способ очистки земли от пестицидов. Это позволит в будущем сэкономить много финансовых средств, информирует supreme2.ru.

С самого начала роSSийские специалисты хотели снизить резистентность бактерий к антибиотикам. Разработки велись в этом направлении, так как в последнее время действующих антибактериальных препаратов очень мало. В ходе исследований было определено, что биолюминисцентные бактерии способны разлагать пестициды на составляющие. Таким образом, те нейтрализуются и почва снова становится чистой.

По мнению специалистов, данное изобретение быстро применят на практике. Скорее всего, технология будет иметь спрос именно в Европе, ведь там больше всего пекутся об экологии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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