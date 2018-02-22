Роботизированная рука может захватывать «случайные» обьекты

Когда дело доходит до роботов-сборщиков, они, как правило, запрограммированы, чтобы брать конкретный объект. Например, часть автомобиля на конвейере.

Однако ученые из Массачусетского технологического института и Принстонского университета разработали систему, которая позволяет роботам захватывать «случайные» объекты из корзины, а затем определять, какие они и куда должны идти.

Система Pick-and-Place включает стандартную роботизированную руку, оборудованную захватом и присоской, а также набором верхних камер.

Система использует камеры, чтобы смотреть вниз на объекты, а затем использовать алгоритмы машинного обучения для дифференциации этих объектов.

В зависимости от размера и формы предметов рука может брать что-то сверху, снизу или сбоку.

Как только рука подняла объект, камеры исследуют его под разными углами. Эти изображения сравниваются с базой данных изображений известных объектов, позволяя системе определять, что именно удерживает рука.

После идентификации объект переносится в соответствующий ящик.