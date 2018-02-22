Генетики нашли доказательства того, что люди одомашнили себя сами

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Гипотеза самоодомашнивания человека, утверждающая, что в процессе эволюции человек выбирал себе в спутники тех, кто проявлял лучшие социальные навыки, получила подтверждение со стороны испанских генетиков.

Об этом сообщает Хайтек со ссылкой на Phys.org.

Сравнив геном современного человека с генами нескольких одомашненных видов животных и их диких собратьев, ученые нашли совпадающие гены, отвечающие за черты одомашнивания, такие как покорность или изящность черт. Результат показал наличие статистически значимого числа таких генов, которые есть и у домашних животных, и у современного человека, но нет у их диких сородичей и неандертальцев.

В отличие от приручения, которое имело место в случае превращения волка в собаку, самоодомашнивание происходит без участия активно вмешивающегося в процесс другого вида. Согласно этой гипотезе люди (а также другие виды, например, бонобо) одомашнили себя сами.

В качестве контрольной группы, для уточнения результатов, использовались гены других приматов. Было обнаружено, что ни у шимпанзе, ни у орангутанов, ни у горилл нет существенного совпадения в генах с человеком и одомашненными видами.

«Одна из причин, почему ученые утверждают, что человек одомашнил себя сам, это наше поведение. Современные люди покорные и толерантные, как и одомашненные виды животных. Наши умения договариваться и навыки социализации являются ключевыми факторами современного познания, — говорит профессор Седрик Бокск. — Вторая причина в том, что современный человек, по сравнению с неандертальцем, обладает более изящными чертами лица. Эта особенность присутствует также и у домашних животных по сравнению с дикими».

По словам исследователей, эти результаты подкрепляют гипотезу самоодомашнивания и помогают пролить свет на один из аспектов, делающий нас людьми — на наш социальный инстинкт. «Мы считаем, что это совпадение поможет нам объяснить наши особенности восприятия и то, почему мы проявляем такую поразительную склонность к сотрудничеству, но это еще придется проверить. То, что мы сделали сейчас — это сузили набор генов, которые следует проверить экспериментально», — говорит Бокск.

Исследование, проведенное в прошлом году специалистами Оксфорда, доказало, что люди с более высокими интеллектуальными способностями обладают меньшим числом генетических мутаций, воздействующих на здоровье в целом. Это означает как минимум то, что использование генетического редактирования для исправления сотен мутаций может также повысить интеллект пациентов.


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