Falcon Heavy увеличила шансы на добычу полезных ископаемых в космосе в разы

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Астрофизик Мартин Элвис считает, что запуск компанией Илона Маска мощнейшей ракеты в мире стал ключевым событием для перспектив добычи полезных ископаемых в космосе.

Мощность ракеты позволяет охватить исследованиями, а затем и добычей ресурсов в 15 раз больше астероидов, чем было доступно для этих целей к созданию Falcon Heavy, пишет Gizmodo.

Две недели назад SpaceX успешно запустила самую мощную на сегодняшний день ракету Falcon Heavy, собранную на базе трех Falcon 9.

За время, прошедшее с запуска, восхититься успехами Маска успел многие, а идея о полете на Марс стала немного ближе. Но астрофизик Мартин Элвис уверяет, что за этим запуском лежат куда более прибыльные перспективы. По его мнению, ракета такой мощности существенно расширяет пространство для разработки месторождений полезных ископаемых в космосе.

Элвис говорит, что вместо сотни астероидов с рудой, теоретически доступных сегодня, человек получает возможность разрабатывать тысячи таких небесных тел.

В свое время астрофизик установил, что не все астероиды доступны для разведки, ведь мало найти, нужно еще успешно опуститься на них.

Оказалось, что только 3% из известных астероидов удовлетворяют интересы земной промышленности и будут выгодны для разработки. Теперь Элвис говорит, что Falcon Heavy меняет правила игры, делая доступными уже 45% астероидов.

Добыча ресурсов на астероидах — заветная мечта фантастов, которая с сегодняшними технологиями медленно, но все же приближается к реализации.

Считается, что даже относительно небольшие астероиды, например диаметром 1,5 км, содержат полезных ископаемых на миллиарды долларов. Среди них золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель.

А самый известный металлический астероид Психея содержит в 100 тысяч раз больше железо-никелевой руды, чем в земной коре. Поэтому их разработка сулит огромные прибыли тем, кто успешно за нее возьмется.

С другой стороны, пока все эти мечты о далеких астероидах наталкиваются на ряд препятствий. Главное из них — отсутствие четких законов. Один документ — международный Договор о космосе», но он запрещает добычу ресурсов на космических объектах.

И сейчас основные лидеры в гонке за космическими богатствами — США и Люксембург — пытаются обойти его. Против их усилий выступает РоSSия. Есть также мнение, что добыча космических ресурсов приведет к мировому экономическому кризису.

Источник: Эспрессо


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