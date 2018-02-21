Стволовые клетки помогают уничтожить повреждение головного мозга у жертв инсульта

Исследователи из Университета Джорджии разработали новое лечение повреждений после инсультов. Они прибегли к помощи стволовых клеток.

При тестировании на животны было обнаружено, что метод уменьшает повреждение головного мозга и помогает мозгу исцелять себя быстрее.

Результаты оказались достаточно многообещающими.

По данным CDC, инсульты затрагивают почти 800 тысяч человек каждый год в США , и из них около 140 тысяч – умирают.

Оставшиеся в живых обычно сталкиваются с длительным периодом реабилитации, и в тяжелых случаях может наблюдаться постоянное повреждение головного мозга.

Предыдущие исследования возможных методов лечения инсульта включали существующие противовоспалительные препараты.

Особенно перспективная линия лечения включает стволовые клетки.

Несколько лет назад в лондонском исследовании использовался определенный набор стволовых клеток CD34, чтобы вызвать рост новой ткани мозга и кровеносных сосудов.

Позже исследователям в Стэнфорде удалось восстановить подвижность в конечностях жертв инсульта после инъекции стволовых клеток в мозг.

Новое исследование, проведенное исследователями из Центра регенеративного биологического исследования Университета Джорджии и запуска Аруна Биомедицины, также использует стволовые клетки.

Команда экспертов в настоящее время готовится к серьезным испытаниям.