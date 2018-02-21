Стволовые клетки помогают уничтожить повреждение головного мозга у жертв инсульта
Исследователи из Университета Джорджии разработали новое лечение повреждений после инсультов. Они прибегли к помощи стволовых клеток.
При тестировании на животны было обнаружено, что метод уменьшает повреждение головного мозга и помогает мозгу исцелять себя быстрее.
Результаты оказались достаточно многообещающими.
По данным CDC, инсульты затрагивают почти 800 тысяч человек каждый год в США, и из них около 140 тысяч – умирают.
Оставшиеся в живых обычно сталкиваются с длительным периодом реабилитации, и в тяжелых случаях может наблюдаться постоянное повреждение головного мозга.
Предыдущие исследования возможных методов лечения инсульта включали существующие противовоспалительные препараты.
Особенно перспективная линия лечения включает стволовые клетки.
Несколько лет назад в лондонском исследовании использовался определенный набор стволовых клеток CD34, чтобы вызвать рост новой ткани мозга и кровеносных сосудов.
Позже исследователям в Стэнфорде удалось восстановить подвижность в конечностях жертв инсульта после инъекции стволовых клеток в мозг.
Новое исследование, проведенное исследователями из Центра регенеративного биологического исследования Университета Джорджии и запуска Аруна Биомедицины, также использует стволовые клетки.
Команда экспертов в настоящее время готовится к серьезным испытаниям.
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Наука и техника
21.02.2018 05:24