Новый алгоритм предсказывает болезнь сердца по глазам

Новый алгоритм предсказывает болезнь сердца по глазам

Ученые из Google обнаружили новый способ оценки риска сердечных заболеваний у людей посредством машинного обучения.

Анализируя сканирование задней части глаза пациента, программное обеспечение компании может точно выводить данные, включая возраст человека, кровяное давление и вредные привычки.

Затем это можно использовать для прогнозирования их риска перенесения сердечного приступа.

Алгоритм потенциально позволяет врачам более быстро и легко анализировать риск сердечно-сосудистых заболеваний человека, поскольку он не требует анализа крови.

Но этот метод необходимо будет проверить более тщательно, прежде чем его можно будет использовать в клинических условиях.

Люк Окден-Рейнер, который является медицинским исследователем из Университета Аделаиды, отметил, что работа алгоритма может помочь улучшить имеющиеся диагностические инструменты. Ученый имеет большой опыт в анализе машинного обучения.

Для Google эта работа является не просто новым методом оценки риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она указывает на путь к новой парадигме,которая основана на искусственном интеллекте.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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