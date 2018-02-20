В Японии намерены построить самый высокий в мире деревянный небоскреб
В здании с прозаичным названием W350 будет 70 этажей.
Японская компания Sumitomo Forestry планирует к 2041 году построить самый высокий в мире деревянный небоскреб. Она хочет таким образом отметить 350-ю годовщину своего основания.
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Согласно заявлению компании, являющейся крупным мировым поставщиком высококачественной древесины, в этом здании с прозаичным названием W350 будет 70 этажей. Только 10% его массы придется на стальные конструкции, в строительстве будет использовано 180 тысяч кубометров древесины. Будут отобраны только японские породы деревьев. По всему периметру здания предусмотрены балконы, на которых будут разбиты сады и городские огороды.
В здании будет около восьми тысяч квартир. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам. В небоскребе будут размещаться также учреждения, магазины и гостиницы.
Стоимость проекта составит около 600 млрд йен (5,9 млрд долларов), что примерно вдвое выше стоимости строительства обычного небоскреба тех же размеров. Однако компания Sumitomo заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся.
Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.
Напомним, на данный момент самым высоким зданием в мире является небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае. Высота "Бурдж Халифа" - 828 метров. Ее строительство обошлось в 1,5 млн долларов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Наука и техника
20.02.2018 05:03