В Японии намерены построить самый высокий в мире деревянный небоскреб

В здании с прозаичным названием W350 будет 70 этажей.

Японская компания Sumitomo Forestry планирует к 2041 году построить самый высокий в мире деревянный небоскреб. Она хочет таким образом отметить 350-ю годовщину своего основания.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно заявлению компании, являющейся крупным мировым поставщиком высококачественной древесины, в этом здании с прозаичным названием W350 будет 70 этажей. Только 10% его массы придется на стальные конструкции, в строительстве будет использовано 180 тысяч кубометров древесины. Будут отобраны только японские породы деревьев. По всему периметру здания предусмотрены балконы, на которых будут разбиты сады и городские огороды.

Фото: Sumitomo Forestry

В здании будет около восьми тысяч квартир. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам. В небоскребе будут размещаться также учреждения, магазины и гостиницы.

Стоимость проекта составит около 600 млрд йен (5,9 млрд долларов), что примерно вдвое выше стоимости строительства обычного небоскреба тех же размеров. Однако компания Sumitomo заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся.

Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.

Напомним, на данный момент самым высоким зданием в мире является небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае. Высота "Бурдж Халифа" - 828 метров. Ее строительство обошлось в 1,5 млн долларов.


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