За траекторией полета Tesla Roadster в космосе теперь можно следить в онлайне

В начале февраля компания SpaceX провела удачные тестовые испытания своей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. В качестве груза использовался красный электрокар Tesla с манекеном в скафандре по имени Starman. Фото Starman за рулем быстро стали вирусными в Twitter и Facebook, и многие пользователи жаждали узнать: что случится с машиной и ее пассажиром, куда именно она летит. На этот вопрос отвечает сайт Where is Elon Musk’s Tesla Roadster with Starman? , запущенный американским инженером и основателем Old Ham Media Беном Пирсоном. , пишут AIN.UA

Бен объясняет, что сразу после новостей о тестах Falcon Heavy увидел сильный интерес пользователей к судьбе «Стармэна» и автомобиля, поэтому он зарегистрировал домен и запустил сайт. В первый же день работы сайт посетило более 25 000 пользователей. Сначала он рассчитывал траекторию полета небесного тела (родстер уже внесли в соответствующий каталог) вручную, основываясь на данных SpaceX, сейчас же траектория полета машины рассчитывается по данным сервиса NASA — JPL Horizons.

На сайте можно следить за изменением положения машины относительно Земли, Марса и других планет Солнечной системы. Сейчас машина летит от Земли со скоростью 3 км/с, она уже на расстоянии свыше 3,6 млн км от нашей планеты. Цифры по расстоянию по отношению к Земле и Марсу обновляются в реальном времени.